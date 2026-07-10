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Conozca el pronóstico del clima para este viernes 10 de julio: estas serán las temperaturas en Bolivia

Antes de salir de casa, consulte el pronóstico del Senamhi para conocer cómo estarán las temperaturas y las condiciones del tiempo en las ciudades del país este viernes.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

10/07/2026 7:10

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Foto: Referencial. Pexels.
Bolivia

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este viernes 10 de julio predominarán los cielos despejados en gran parte del territorio nacional, con temperaturas bajas propias de la temporada invernal y sin cambios significativos respecto a jornadas anteriores.

Occidente

En el occidente del país continuará el ambiente frío, con mínimas bajo cero y sin probabilidad de lluvias.

  • La Paz: cielo despejado, con temperaturas entre 5°C y 20°C.

  • El Alto: mínima de -4°C y máxima de 15°C.

  • Oruro: cielo despejado, temperaturas entre -5°C y 16°C.

  • Potosí: jornada despejada, con temperaturas entre -5°C y 20°C.

Valles

En la región de los valles también predominarán los cielos despejados.

  • Cochabamba: entre 3°C y 31°C, sin probabilidad de lluvias.

  • Sucre: temperaturas entre 5°C y 22°C.

  • Tarija: mínima de 1°C y máxima de 30°C.

Oriente

En el oriente boliviano se prevén cielos poco nubosos y temperaturas cálidas.

  • Santa Cruz: entre 18°C y 29°C, con cielo poco nuboso.

  • Trinidad: mínima de 16°C y máxima de 30°C, sin probabilidad de lluvias.

  • Cobija: se prevén chubascos, aunque persistirá un ambiente cálido durante la jornada.

El Senamhi recomienda a la población del occidente tomar precauciones ante las bajas temperaturas, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche, mientras que en el oriente se aconseja mantenerse hidratado debido a las condiciones cálidas.

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