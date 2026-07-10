Cisterneros denuncian largas esperas para cargar combustible en la Refinería de Santa Cruz

Los conductores de camiones cisterna que abastecen a los surtidores de Santa Cruz denunciaron demoras de hasta un día para poder ingresar a la refinería de Palmasola y cargar combustible. Aunque el despacho continúa, aseguran que el ingreso de los vehículos se realiza de forma irregular.

En un recorrido realizado por la refinería de Palmasola, varios choferes señalaron que deben permanecer largas horas en espera antes de recibir autorización para cargar diésel o gasolina con destino a las estaciones de servicio de la ciudad.

Uno de los transportistas explicó que el tiempo de espera se ha incrementado considerablemente. "Sí, hay demora. Un día estamos sacando", afirmó al ser consultado sobre cuánto tiempo tarda en completar la carga.

Otros conductores coincidieron en que el despacho continúa, aunque con retrasos. "Están entrando casi normal", comentó uno de ellos, mientras otro confirmó que desde la planta se están despachando "los dos productos, gasolina y diésel".

Sin embargo, los choferes remarcaron que el ingreso de los camiones no mantiene un ritmo constante. "De momento estamos, pero un poco atrasadito, estamos ingresando", señaló un conductor que aguardaba su turno para cargar combustible.

Los transportistas también describieron cambios en los horarios de despacho. "La carga de todos los días, pero irregular. En la mañana no se entra a cargar gasolina; después del mediodía sí, y el diésel a partir de las seis", explicó uno de los choferes.

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