En las últimas horas se denunció una tercera víctima de abuso sexual y bullying en una unidad educativa de Sacaba (que cuenta con niveles de guardería, kínder y primaria), un hecho que ha provocado la indignación generalizada de los padres de familia. A la vez, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia anunció que tomará medidas urgentes.

Un modus operandi idéntico y denuncias de inacción directiva

El caso sumó un nuevo y alarmante testimonio el día de hoy. La madre de un menor de 11 años denunció públicamente que su hijo sufrió brutales agresiones físicas y abusos sexuales por parte de un grupo de compañeros de entre 11 y 12 años (pertenecientes a sexto de primaria).

Según el relato de la progenitora, el patrón de agresión se repetía de forma sistemática: entre 3 y 7 niños golpeaban a la víctima y la introducían por la fuerza a los baños para cometer los abusos. El menor se animó a romper el silencio recién tras enterarse de las primeras denuncias que salieron a la luz pública el pasado lunes.

"Mi hijo de 11 años también fue abusado. Lo golpearon y abusaron entre varios... El director del colegio no hizo nada", manifestó la madre, apuntando directamente a la falta de acción de las autoridades del establecimiento.

Por su parte, la primera mamá que sentó la denuncia formal por el abuso a su hijo de tan solo 5 años exigió que el caso no quede en la impunidad. Asegura que el relato de la nueva víctima coincide plenamente con lo que vivió su pequeño:

"El corazón de madre no se equivoca. Es el mismo modus operandi... A un principio entraron 5, luego entraron 2 más y son 7. Y eran varios más que estaban alrededor riéndose. Esto tiene que parar, hay inicial y hay guardería en la unidad educativa".

Ambas madres coincidieron en que es urgente que tanto las víctimas como los menores agresores reciban apoyo psicológico especializado de manera inmediata.

Defensoría analiza separar a los acusados y pasarlos a la modalidad virtual

Ante el riesgo inminente y la necesidad de proteger a la comunidad estudiantil, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Sacaba informó que se encuentran analizando severas medidas restrictivas para los menores señalados como agresores, a fin de apartarlos del entorno escolar común mientras concluyen las investigaciones.

Omar Terrazas, Jefe de Género Generacional de Sacaba, explicó que, si bien se debe garantizar el derecho constitucional a la educación de los acusados, estos no pueden permanecer en contacto con el resto de la población estudiantil.

Clases virtuales: Es la principal alternativa evaluada para que los menores bajo investigación continúen su formación sin asistir al establecimiento.

Cambio de unidad educativa: Otra de las opciones que se ejecutará una vez concluyan los peritajes correspondientes.

"Se va a tomar las medidas necesarias y urgentes de que se pueda ver la forma de que este niño (...) pueda pasar tal vez de forma virtual o hacer un cambio en la unidad educativa para que no tenga esa conexión con otros niños", señaló Terrazas.

Actualmente, el Ministerio Público ya tiene pleno conocimiento de una denuncia formalizada, mientras que la Defensoría procesa otros reclamos verbales relacionados con orientación y terapias dentro del mismo centro educativo.

Las autoridades y los padres de familia esperan que los resultados de este proceso investigativo se den a conocer lo antes posible, idealmente antes de que culmine el actual descanso pedagógico, para garantizar un retorno seguro a las aulas.

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