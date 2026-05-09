Justicia amplía detenciones por el caso de abuso en El Abra: Implicados el hermanastro, la madre y el padrastro

El estremecedor caso de la niña de cuatro años agredida sexualmente en el penal de El Abra tomó un giro aún más oscuro. Tras las investigaciones lideradas por el Ministerio Público, se reveló que el entorno familiar de la víctima no solo conocía las vejaciones, sino que otros miembros también habrían participado en los abusos.

El hermanastro a centro de infractores

El Fiscal Departamental, Osvaldo Tejerina, informó que la investigación se amplió contra el hermanastro de la menor, luego de recolectar indicios que lo señalan como autor del delito de abuso sexual. Al tratarse de un menor de edad, el juez de la niñez y adolescencia determinó su detención preventiva en el Centro de Reintegración Social "Cometa".

"Se ha dispuesto la detención preventiva en el centro para menores infractores por el delito de abuso sexual", explicó Tejerina, subrayando que el caso ya es de pleno conocimiento de la autoridad jurisdiccional.

Padrastro y madre: Procesados por encubrimiento

La justicia también ha actuado contra los tutores legales de la niña. Se logró establecer que tanto la madre como el padrastro tenían conocimiento de las agresiones que sufría la menor dentro del recinto penitenciario.

El Padrastro: Quien anteriormente cumplía reclusión en El Abra, recibió detención preventiva por tiempo indefinido y fue trasladado al penal de San Sebastián .

La Madre: Fue beneficiada con detención domiciliaria bajo el sistema de vigilancia "Roma-Argo", también sin un plazo determinado.

Ambos enfrentan cargos por encubrimiento, al haber omitido denunciar los vejámenes que habrían iniciado durante el año 2025.

Pruebas materiales contundentes

El caso salió a la luz el pasado fin de semana, después de que otros internos de El Abra encontraran fotografías y videos de las agresiones grabadas por los dos reos señalados como autores principales. Estos sujetos, que ya cumplen condenas por otros delitos, enfrentan ahora nuevos procesos por la violación de la menor.

"Existen elementos materiales, como fotografías, que hacen evidente la existencia del hecho", afirmó el fiscal Tejerina. Las autoridades aseguran que las investigaciones están "debidamente avanzadas" para esclarecer el contexto total de cómo y quiénes participaron en este crimen que ha conmocionado a la sociedad.

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