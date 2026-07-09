Alerta en Sacaba: tres denuncias por presunto abuso sacuden una escuela y cuestionan actuación del director

Las denuncias por presunto abuso sexual y violencia contra estudiantes en una unidad educativa de Sacaba aumentaron a tres casos, luego de que una madre reportara una nueva situación que involucraría a un estudiante de 11 años. La Dirección de Género, Generacional y Familia del municipio cuestionó que el director del establecimiento no habría comunicado oportunamente los hechos a las autoridades competentes.

Los casos involucran a menores de edad de los niveles inicial y primaria. Una de las denuncias fue presentada por la madre de un estudiante de 11 años, quien afirmó que su hijo fue víctima de agresiones, hostigamiento y presuntos actos de violencia por parte de tres compañeros de curso.

La madre relató que su hijo habría sido golpeado y llevado al baño del establecimiento por otros estudiantes. Además, denunció que el menor sufría constantes amenazas, cobros y exigencias durante los recreos.

“Esto no fue solo un empujón o una molestia. Empezaron quitándole el desayuno, le pedían dinero, lo extorsionaban y le decían que les compre cosas”, señaló.

La progenitora indicó que, al conocer la situación, investigó por su cuenta y descubrió que otros estudiantes también habrían sido afectados.

“Me entero que no era el único niño, que le habían bajado el pantalón y que le hacían actos obscenos”, manifestó.

Cuestionan falta de comunicación del establecimiento

El jefe de la Unidad de Género y Generacional de la Alcaldía de Sacaba, Omar Terrazas, informó que el Municipio realiza el acompañamiento a las familias y que los casos fueron derivados a las instancias correspondientes.

Explicó que en el primer caso denunciado fue la madre de la víctima quien acudió directamente a realizar la denuncia, por lo que se activó el acompañamiento ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), medicina forense y el Ministerio Público.

Respecto a los otros casos, señaló que la unidad educativa no habría informado de manera inmediata y que posteriormente remitió una nota sobre los hechos.

“En el segundo caso tampoco avisó. Posteriormente solo hizo cursar una nota indicando la fecha, llegó tarde”, afirmó Terrazas.

El funcionario indicó que se analizará si corresponde iniciar procesos administrativos para establecer responsabilidades por la falta de comunicación y activación de protocolos.

Educación solicita informes

El director departamental de Educación, Edgar Veizaga, informó que se solicitó al director de la unidad educativa un informe sobre las denuncias presentadas y señaló que se realiza seguimiento al caso.

La Dirección de Género, Generacional y Familia del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba anunció una intervención en el establecimiento educativo, mientras que el Ministerio Público continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

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