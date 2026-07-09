Muerte de canes por frío extremo enciende alarmas en regiones andinas del país

Activistas defensores de animales denunciaron que al menos cuatro perros habrían muerto en los últimos días a causa de las bajas temperaturas registradas en La Paz y El Alto, situación que atribuyen al abandono y la falta de resguardo por parte de sus propietarios.

Piden empatía de la población

Según las denuncias, varios de los animales encontrados sin vida no eran callejeros, sino mascotas que permanecían durante la noche a la intemperie, expuestas al frío extremo.

"Hemos recibido varias denuncias de perritos que han amanecido congelados por las bajas temperaturas. Muchos tienen propietarios que los dejan dormir afuera", señaló Silveria Laureano, representante de una organización animalista.

Los activistas pidieron a las alcaldías reforzar los controles y aplicar las sanciones establecidas por la normativa vigente contra quienes incurran en maltrato o abandono de animales, especialmente durante la temporada invernal.

Pofoma ayuda a animales en situación de vulnerabilidad

Por su parte, el director departamental de Pofoma, coronel Marco Azeñas, indicó que la institución mantiene campañas permanentes de concienciación para promover el cuidado de mascotas y brindar asistencia a animales en situación de vulnerabilidad.

"Pedimos solidaridad con estos animales. Si pueden brindarles alimento, agua o un lugar donde resguardarse del frío, estarán ayudando a salvar vidas", manifestó la autoridad.

Pofoma recordó que los perros y gatos son especialmente vulnerables a las bajas temperaturas y recomendó a la población mantener a sus mascotas bajo techo, proporcionarles abrigo y evitar que permanezcan durante la noche expuestas a la intemperie.

Los activistas insistieron en que la protección de los animales es una responsabilidad compartida entre propietarios, autoridades y ciudadanía, para evitar que continúen registrándose muertes por hipotermia durante el invierno.

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