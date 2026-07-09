Un operativo de control vehicular realizado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) permitió el secuestro de 37 paquetes de clorhidrato de cocaína que eran transportados ocultos en un minibús de servicio particular en la carretera La Paz–Puerto Acosta.

Plan "Vías Seguras 200" en acción

La intervención se desarrolló en el marco del Plan de Operaciones "Vías Seguras 200", en un puesto de control instalado a la altura de la comunidad Sisasani, donde los agentes interceptaron el motorizado para una inspección de rutina.

Durante la requisa, los uniformados hallaron varios paquetes escondidos en la estructura lateral del vehículo. La sustancia fue sometida a una prueba de campo que dio resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Aprehensión de conductor inicia investigaciones

Tras el hallazgo, el conductor del minibús fue aprehendido y puesto a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para establecer el origen y destino de la droga, así como la posible participación de otras personas en el hecho.

Foto: Son 37 paquetes que se hallaron en el minibús en la ruta a Puerto Acosta. Felcn.

La Felcn señaló que este tipo de controles forma parte de las acciones destinadas a fortalecer la lucha contra el narcotráfico en las principales rutas del país.

Foto: Iniciarán las investigaciones en el marco del Plan "Vías Seguras 200". Felcn.

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