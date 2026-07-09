Muerte de Romina eleva a 46 los casos de violencia extrema contra mujeres en Bolivia

La muerte de Romina L. G., de 26 años, elevó a 46 los casos de feminicidio registrados en Bolivia entre el 1 de enero y el 8 de julio de 2026, según datos oficiales del Ministerio Público. Con este hecho, Cochabamba acumula siete víctimas, convirtiéndose en el tercer departamento con mayor incidencia, después de La Paz (17) y Santa Cruz (9).

La Fiscalía Departamental de Cochabamba informó que, tras el fallecimiento de la joven, la investigación fue recalificada de tentativa de feminicidio a feminicidio, al establecerse que su muerte fue consecuencia directa de las graves lesiones sufridas durante la agresión.

El fiscal departamental, Osvaldo Tejerina Ríos, señaló que el cambio del tipo penal responde a la necesidad de resguardar la verdad material de los hechos y continuar el proceso bajo la figura de feminicidio.

Una agresión motivada por celos

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el 23 de junio en el municipio de Entre Ríos, cuando Romina presuntamente fue empujada por su concubino, Adán H. C., de 21 años, desde las gradas de la habitación que compartían, tras una discusión por celos.

La joven sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave, politraumatismos y un hematoma epidural, por lo que inicialmente fue atendida en un centro médico de la región y posteriormente trasladada al Hospital Viedma de Cochabamba. Pese a los esfuerzos médicos, falleció la madrugada del 8 de julio.

El principal investigado ya cumplía detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro de Sacaba, medida que fue dictada cuando el caso era investigado por tentativa de feminicidio.

La Paz concentra la mayor cantidad de casos

De acuerdo con el índice de feminicidios difundido por el Ministerio Público, 46 mujeres fueron víctimas de feminicidio en el país entre el 1 de enero y el 8 de julio de este año.

La distribución por departamentos es la siguiente:

Pando: 0 casos

Beni: 1 caso

Tarija: 2 casos

Potosí: 2 casos

Chuquisaca: 3 casos

Oruro: 5 casos

Cochabamba: 7 casos

Santa Cruz: 9 casos

La Paz: 17 casos

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar de manera oportuna cualquier hecho de violencia contra las mujeres para activar los mecanismos de protección y evitar que estos casos terminen en tragedia.

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