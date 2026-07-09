La Policía Forestal y Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) ejecutó este jueves un operativo en la avenida Tres Pasos al Frente para combatir la comercialización ilegal de animales silvestres. La intervención dejó una persona arrestada con fines investigativos, mientras continúan las inspecciones en distintos puntos de la ciudad.

El director departamental de Pofoma en Santa Cruz, teniente coronel Huáscar Coca Maldonado, informó que el operativo responde a lineamientos estratégicos del Comando General y del Comando Departamental de la Policía, con el objetivo de verificar la tenencia no autorizada de fauna silvestre en establecimientos comerciales.

Durante la intervención, los efectivos identificaron una tienda que presuntamente mantenía entre ocho y doce cotorras, además de un loro, especies cuya tenencia y comercialización están prohibidas por la normativa vigente.

“La persona fue conducida a oficinas de Pofoma para que preste su declaración y explique lo que conoce sobre este hecho”, indicó la autoridad policial.

Coca recordó que la tenencia y venta de animales silvestres constituye un delito y puede ser tipificada como tráfico de fauna, de acuerdo con la Ley N.º 1333 del Medio Ambiente y la normativa penal aplicable, por lo que los responsables pueden enfrentar sanciones.

Asimismo, informó que los controles se desarrollan de manera simultánea en otros sectores de Santa Cruz. Uno de los principales operativos se ejecuta en la zona de la Cumavi, donde un contingente policial busca desarticular redes dedicadas a este ilícito.

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