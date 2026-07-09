"La falsa warmi": Ladrón que se vestía de mujer cuenta con antecedentes policiales

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto informó que el hombre de 23 años conocido como "la falsa warmi", aprehendido por disfrazarse de mujer para cometer robos, cuenta con al menos ocho antecedentes policiales y ahora enfrenta un nuevo proceso por robo agravado.

¿Cómo operaba la "falsa warmi"?

Las investigaciones establecieron que el sospechoso operaba solo y utilizaba peluca, trenzas falsas, manta, sombrero y un aguayo para pasar desapercibido mientras ingresaba a establecimientos comerciales y sustraía objetos de valor.

El director de la Felcc de El Alto, Jorge Sologuren, explicó que la investigación comenzó en abril y permitió identificar al acusado mediante imágenes de cámaras de seguridad y labores de inteligencia.

"El personal de inteligencia logró infiltrarse en su entorno y reunir los elementos necesarios para proceder con su aprehensión", señaló la autoridad.

Delitos cometidos

La Policía lo vincula con al menos cuatro robos registrados en cámaras de vigilancia, aunque hasta el momento existen dos denuncias formales: una por el robo de electrodomésticos en Alto Lima y otra por la sustracción de mantas de vicuña, sombreros y joyas en la Terminal Metropolitana.

Durante el operativo también fueron recuperadas varias "ñatitas" que, presuntamente, habían sido robadas y que el investigado utilizaba para ofrecer supuestos servicios de adivinación.

De acuerdo con la investigación, el joven trasladaba los objetos robados en vehículos de transporte público y no se evidenció la participación de cómplices.

"Tiene más de ocho antecedentes", confirmó Sologuren, quien indicó que el Ministerio Público solicitó su detención preventiva mientras continúan las investigaciones para identificar a otras posibles víctimas y recuperar más bienes sustraídos.

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