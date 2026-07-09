Diprove recupera ocho camiones robados durante operativo en La Paz

La Policía recuperó ocho camiones de alto tonelaje en el departamento de La Paz, cuatro de ellos reportados como robados y otros cuatro que habían sido remarcados para ser comercializados de manera ilegal.

Las autoridades informaron que dos de los motorizados contaban con denuncias de robo presentadas hace aproximadamente dos años, mientras que los restantes tenían reportes más recientes. La recuperación fue posible tras un trabajo de inteligencia desarrollado durante los últimos meses.

"Son vehículos de trabajo y para sus propietarios representan su fuente de ingresos. La recuperación significa devolverles la posibilidad de sostener a sus familias", señaló el director de Diprove, Pavel Tovar.

La investigación también permitió identificar que varios vehículos habían sido reimplantados y remarcados para alterar su identidad y posteriormente ser ofertados como indocumentados o con documentación adulterada, engañando a los compradores.

Según la Policía, cada uno de estos camiones tiene un valor estimado de entre $us 100.000 y $us 150.000, por lo que las pérdidas para las víctimas fueron significativas.

Modus operandi de delincuentes

Las autoridades explicaron que una de las modalidades más utilizadas por estas organizaciones consiste en que los delincuentes se hacen contratar como choferes, ganan la confianza de los propietarios y, tras realizar algunos recorridos, desaparecen con los motorizados.

La Policía recomendó a transportistas y empresas extremar las medidas de seguridad al momento de contratar conductores y verificar la procedencia de vehículos ofertados a precios por debajo del mercado para evitar ser víctimas de este tipo de delitos.

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