"Es un profesional intachable”: Ministro defiende a Valdivia y denuncia “mano negra” tras su salida de BoA

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, salió este jueves en defensa del exgerente de Boliviana de Aviación (BoA), Eduardo Valdivia, a quien calificó como un "profesional intachable", pese a haber reconocido un error que derivó en su destitución. La autoridad también denunció la existencia de una "mano negra" de intereses que, según afirmó, buscó perjudicar el proceso de transformación de la empresa estatal.

Señaló que Valdivia le informó personalmente que su viaje respondió a motivos familiares y pidió dejar atrás la polémica para dar continuidad a la reestructuración de BoA.

"Él ha reconocido un error, pero creo que ya hay que dar vuelta de página y seguir adelante. Me quedo con los avances que hicimos con Eduardo, que es la reestructuración de BoA", afirmó el ministro.

Destaca avances en la renovación de la flota

La autoridad explicó que, mientras se producía la salida del gerente, él se encontraba en Brasil realizando gestiones con la empresa Embraer para avanzar en el proyecto de renovación de la flota aérea de la aerolínea estatal.

Según Zamora, junto a Valdivia se desarrolló un análisis técnico, económico y legal para evaluar la incorporación de nuevas aeronaves mediante un sistema que permita optimizar costos, mejorar el rendimiento operativo y reforzar la seguridad de los vuelos.

Denuncia intereses que intentaron frenar los cambios

El ministro sostuvo que detrás de la salida del exgerente existieron sectores que buscaron obstaculizar el proceso de reestructuración de BoA. "Hubo una mano oscura de intereses que querían perjudicar más allá del error que reconoció Eduardo. Eso no lo voy a permitir", manifestó.

Asimismo, afirmó que dentro de la empresa existen funcionarios que se resisten a los cambios impulsados por el Gobierno y aseguró que continuarán las acciones para consolidar la transformación de la aerolínea estatal.

Convocarán a un nuevo gerente

Tras la destitución de Valdivia, Zamora confirmó que el Gobierno abrirá una convocatoria nacional para seleccionar al nuevo gerente general de BoA mediante un proceso de evaluación de méritos y capacidades, mientras un gerente interino asumirá la conducción de la empresa.

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