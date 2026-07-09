Planes gratis en Cochabamba: estas son las actividades turísticas para disfrutar en vacaciones

Las vacaciones de invierno llegan con una alternativa distinta para estudiantes y familias de Cochabamba.

El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, a través de su Dirección de Turismo, anunció una agenda de actividades turísticas gratuitas que permitirá conocer algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad durante el receso pedagógico.

La propuesta incluye recorridos culturales, actividades al aire libre, visitas guiadas y experiencias nocturnas, con opciones para quienes buscan aprovechar las vacaciones sin gastar dinero.

El director de Turismo, Óscar Velarde, informó que las actividades forman parte de una estrategia para promover el turismo local y reactivar el movimiento económico en distintos sectores de la ciudad.

Agenda de actividades turísticas gratuitas

Viernes 11 de julio | 10:00

Cicloruta en la Coronilla.

Sábado 12 de julio | 10:00

Visita guiada al Cristo de la Concordia.

Martes 15 de julio | 18:00

Recorrido turístico por casonas.

Jueves 17 de julio | 18:00

Visita al Cementerio General.

Sábado 19 de julio | 07:00

“Corriendo con tu yunta”.

Lunes 21 de julio | 18:00

Visita nocturna al Cristo de la Concordia.

Jueves 24 de julio | 18:30

Café tertulia en la Coronilla.

Miércoles 30 de julio | 14:00

Visita guiada al edificio municipal.

Jueves 31 de julio | de 08:00 a 19:00

Concurso de siluetas y fotografías en la Colina de San Sebastián.

Una agenda para descubrir Cochabamba

Las actividades son totalmente gratuitas y están dirigidas especialmente a estudiantes que se encuentran en vacaciones, aunque también representan una oportunidad para que las familias recorran la ciudad desde una mirada diferente.

Desde la vista panorámica del Cristo de la Concordia hasta los relatos históricos del Cementerio General y las casonas patrimoniales, la agenda propone experiencias para aprender, caminar, tomar fotografías y redescubrir Cochabamba.

La Alcaldía también informó que trabaja de manera coordinada con operadoras de turismo como parte de un plan de reactivación económica y promoción de los atractivos locales.

“Estas vacaciones, Cochabamba invita a salir, recorrer, aprender y descubrir su historia sin costo.”

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