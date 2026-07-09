La Policía recupera camioneta robada y su dueño rompe en lágrimas de emoción en Cochabamba

Entre lágrimas y visiblemente emocionado, don José García volvió a reencontrarse con su vehículo, una camioneta a la que llama cariñosamente “Princesa” y que representa ocho años de esfuerzo y sacrificio.

El motorizado fue robado el pasado domingo en la avenida América Oeste de Cochabamba y, tras un operativo desplegado por la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove), fue recuperado tres días después.

“Detrás de cada vehículo hay años de trabajo y sacrificio para poder obtenerlo”, expresó don José al recuperar su herramienta de trabajo, con la que desempeñaba labores en una ferretería de la zona.

Vehículo fue hallado abandonado tras alerta de vecinos

El subdirector departamental de Diprove, Eduardo Moscoso, informó que el propietario denunció el robo de su camioneta el 5 de julio, tras lo cual la Policía activó un operativo de búsqueda para evitar que el vehículo sea trasladado fuera del departamento.

La recuperación se concretó el miércoles al mediodía, luego de que vecinos alertaran sobre la presencia de un motorizado abandonado en inmediaciones de la avenida América Oeste.

“Se logra encontrar el vehículo abandonado por el lugar. Tenemos imágenes del autor del hecho y las investigaciones continúan”, señaló Moscoso.

El jefe policial indicó que la camioneta fue encontrada en buenas condiciones y que aparentemente solo se sustrajo la radio del vehículo. La devolución al propietario se realizará una vez concluido el procedimiento legal correspondiente ante el Ministerio Público.

Diprove investiga presunta banda dedicada al robo de vehículos



En otro operativo, Diprove informó sobre la recuperación de un vehículo Toyota Corolla, cuyo propietario denunció haber sido agredido por tres personas que posteriormente le sustrajeron el motorizado y lo abandonaron en la carretera a Tarata.

Las investigaciones permitieron identificar a una presunta organización dedicada al robo de vehículos. Inicialmente fueron arrestadas dos personas y posteriormente se logró la aprehensión de otros integrantes.

De acuerdo con el informe policial, los vehículos eran trasladados hacia la zona del Chapare, donde presuntamente eran utilizados para exigir recompensas o cometer otros ilícitos. El Toyota Corolla fue encontrado en la zona de Isarzama, en el municipio de Entre Ríos.

Cinco personas fueron aprehendidas y aguardan una audiencia de medidas cautelares. Además, la Policía secuestró otros dos vehículos que estarían vinculados a actividades delictivas.

Diprove informó que los investigados cuentan con antecedentes por hechos relacionados con robos y atracos, mientras continúan las pesquisas para establecer su participación en los casos denunciados.

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