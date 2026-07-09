Amplían horario de atención para tramitar permisos para menores en El Alto

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia amplió el horario de atención para la emisión de permisos de viaje de menores en la Terminal Metropolitana de El Alto, debido al incremento de solicitudes durante el descanso pedagógico de invierno.

Las oficinas ahora atienden desde las 07:00 hasta las 23:00 para facilitar el trámite a los padres de familia que viajarán con sus hijos al interior del país.

Más de 300 solicitudes de permiso para menores

Según personal de la Defensoría, actualmente se emiten entre 250 y 300 permisos por día, cifra que triplica la demanda registrada antes del inicio de las vacaciones escolares.

"Estamos atendiendo desde las siete de la mañana hasta las once de la noche por el tema de las vacaciones invernales", informaron desde la institución.

Requisitos indispensables

Las autoridades recordaron que para obtener la autorización es indispensable presentar los carnets de identidad originales de los padres y de los menores. En caso de que uno de los progenitores tenga la guarda o tutela, también deberá presentar la documentación que respalde esa condición.

Durante la jornada se observó una importante afluencia de usuarios en la Terminal Metropolitana; sin embargo, el trámite se desarrolló con normalidad y sin largas filas gracias a la ampliación del horario de atención.

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