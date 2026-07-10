"Gracias a Dios logramos salir": familia llega a Bolivia tras sobrevivir a los terremotos en Venezuela

Una familia conformada por un ciudadano venezolano, una boliviana y sus dos hijos llegó al país en calidad de refugiados tras sobrevivir a los terremotos que afectaron Venezuela. La pareja relató los momentos de angustia que vivieron y cómo lograron escapar de su vivienda antes de que colapsara.

Ruddy D’Alencar, ciudadano venezolano, agradeció el apoyo recibido por parte de las autoridades bolivianas desde el inicio de las gestiones para su traslado. "Queremos dar gracias a la Cancillería. Se portaron muy bien con nosotros, nos ayudaron desde el primer momento que nos pusimos en contacto", expresó.

El padre de familia explicó que una amiga los alertó del terremoto mediante una aplicación de monitoreo sísmico, lo que les permitió reaccionar a tiempo. "Fue una amiga que tenía la aplicación de los temblores, fue ella quien nos alertó y pudimos salir. Salimos y cogimos lo poco que se pudo", recordó.

Por su parte, Yuis Albornoz, ciudadana boliviana señaló que la familia recién se había mudado a una de las zonas más afectadas por el sismo y ahora deberá empezar nuevamente desde cero.

"No es fácil, es algo que te marca para toda la vida. Perdimos todo por lo que tanto se lucha, pero gracias a Dios logramos salir. Mi esposo nos sacó antes de que todo entrara en crisis. No todos tuvieron la misma suerte", manifestó.

La directora del Servicio Departamental de Políticas Sociales (Sedepos), Desirée Bravo, informó que la familia permanecerá durante un mes en un refugio temporal administrado por Aldeas SOS, mientras la Gobernación cubrirá los gastos de alimentación.

"Papá venezolano, mamá boliviana y dos niños llegan en calidad de refugiados. Durante un mes estarán en un refugio temporal que nos está dando Aldeas SOS y la Gobernación va a cubrir los gastos de alimentación durante ese mes", explicó.

Bravo añadió que Sedepos fue notificado de la llegada de la familia para brindar la atención inmediata, mientras que la Cancillería continúa con el seguimiento de su situación migratoria.

Mira la programación en Red Uno Play