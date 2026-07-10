Amas de casa y negocios denuncian que esperan por GLP hasta 2 semanas

Vecinos denuncian que la escasez de gas ha alcanzado un punto crítico que ya paraliza las actividades más básicas en los barrios. En este sentido, indican que el panorama actual está marcado por extenuantes filas para conseguir garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) indispensables para la cocina diaria.

Las amas de casa, tiendas de barrio y pensiones denuncian que los camiones repartidores dejaron de pasar por sus zonas desde hace dos semanas, obligándolos a trasladarse por cuenta propia hasta las distribuidoras autorizadas.

"No he podido comprar gas; he tenido que ir a la agencia a comprar porque no hay garrafas por aquí y esto perjudica al negocio", lamentó la encargada de una pensión local, quien detalló que usa al menos dos unidades al día y debe transportarlas desde otros barrios lejanos.

Aunque algunos sectores registraron un alivio temporal con la llegada de un camión distribuidor tras catorce días de ausencia, la incertidumbre y la especulación de precios continúan golpeando el bolsillo de los ciudadanos, de acuerdo a lo que indican. "Ahora estamos comprando de la tienda nomás porque no hay por acá; cuando no hay gas, en las tiendas suben hasta a Bs. 30", advirtió otra afectada, reflejando el sobreprecio que enfrentan debido a la falta de un suministro regular y oportuno.

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