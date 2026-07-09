Una familia boliviana que sobrevivió al terremoto registrado en Venezuela arribó este jueves al país y compartió el dramático testimonio de los momentos que vivieron mientras escapaban del colapso de su vivienda, además de agradecer el apoyo recibido por parte de la Cancillería boliviana para facilitar su retorno.

Ruddy de Alencar recordó que la alerta llegó apenas segundos antes del movimiento telúrico gracias a una aplicación instalada en el celular de una amiga, lo que les permitió reaccionar a tiempo.

“Sí, lastimosamente estuvimos ahí en el momento del terremoto. Eso no fue un sismo, fue una amiga que tenía la aplicación de los temblores, que fue ella quien nos alertó en ese momento y pudimos salir y coger lo poco que se pudo”, relató.

Consultado sobre cuánto tiempo tuvieron para escapar, explicó que fueron apenas unos instantes que marcaron su vida para siempre.

“Fueron segundos, fueron segundos. No te sabría decir. La verdad es algo que me tiene marcado. No sabes el tiempo que pasó en ese momento en tratar de agarrar las cosas, tus hijos, lo primero que se puede. Luego de dejar a mi familia a buen recaudo, regresamos y bueno, ya todo estaba abajo”, expresó.

Su esposa, Yuris Albornoz, contó que la familia apenas llevaba cerca de cuatro meses viviendo en esa vivienda y que, aunque lograron salir con vida, perdieron todo lo que habían conseguido con años de esfuerzo.

“Teníamos alrededor de casi cuatro meses que nos habíamos mudado allí y, lamentablemente, no es fácil. Logramos salir al momento, pero no es fácil. Es algo que te marca para toda la vida. Aparte de perder tanto que se lucha por conseguir las cosas. Sabemos que Venezuela es un país que ha atravesado tantas cosas difíciles y tener algo allá es ganancia, y perderlo de la noche a la mañana es más triste todavía”, manifestó.

Albornoz también lamentó las pérdidas humanas que dejó el desastre y aseguró que muchas personas no lograron escapar.

“Gracias a Dios nosotros logramos salir. Mi esposo nos logró sacar al momento antes de entrar en crisis, pudimos salir, pero no todos tuvieron la misma suerte”, afirmó.

Ahora, ya en Bolivia, la familia enfrenta el reto de reconstruir su vida desde cero junto a sus hijos.

“Comenzar de cero y de cero totalmente. Nos vemos acá con los niños, pero le damos gracias a Dios que hemos recibido mucha ayuda. Muy agradecidos con la Cancillería, que enseguida acudió al llamado de mi esposo y logramos estar acá”, señaló.

Por su parte, Ruddy de Alencar destacó la rápida respuesta de las autoridades bolivianas, cuyo apoyo permitió concretar el retorno de la familia.

“Queremos dar gracias a la Cancillería. Se portaron muy bien con nosotros, nos ayudaron desde el primer momento que nos pusimos en contacto. Hicieron un trabajo excepcional y agradecerles por el esfuerzo que hicieron para tenernos acá”, concluyó.

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