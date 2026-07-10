YPFB y cisterneros logran acuerdo por pagos de saldos pendientes

Tras una reunión en la ciudad de Santa Cruz, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) logró sellar un acuerdo con los representantes del sector cisternero del país.

De acuerdo a Sergio Kosky, representante de los cisterneros, el convenio establece compromisos económicos urgentes para saldar los montos adeudados que asfixiaban operativamente a los transportistas de carburantes de las diferentes regiones. En este sentido señaló que "teníamos seis puntos importantes, entre los más destacados era el tema pagos al GLP que estaba impago desde el mes de enero, pago líquidos de diésel y gasolina que estaba impago desde febrero".

Compromisos económicos

La estatal petrolera se comprometió formalmente a regularizar los desembolsos de los meses de marzo y abril antes de que finalice el mes en curso.

Sobre este avance, Kosky añadió que "el presidente de YPFB, Sebastián Daroca ha conseguido un compromiso de que a fin de mes se pagará marzo y abril para este sector, vemos con beneplácito estas gestiones, esperamos que se cumplan".

Asimismo, el acuerdo estipula la creación de mesas técnicas de trabajo para evaluar la situación financiera actual del transporte frente a la coyuntura cambiaria y económica. Kosky precisó que estas instancias servirán "para hacer un análisis de lo que significa la devaluación y tratar de buscar una nivelación para que el transporte pueda cumplir con sus contratos y con proveer los carburantes al Estado boliviano, tenemos un tema de seguridad jurídica que también va a ser revisado".

Garantía logística para el país

La dirigencia dejó en claro que la capacidad operativa para mover los hidrocarburos se encuentra intacta en todos los puntos estratégicos del país.

Un representante de los cisterneros enfatizó: "La capacidad logística a nivel nacional sí la tenemos en el occidente y oriente sur. El problema no somos nosotros, que la población lo tenga claro".

Finalmente, ambos representantes coincidieron en que el diálogo abierto y sincero es la única vía factible para evitar perjuicios a la economía y a la ciudadanía en general. El representante del sector concluyó señalando que "cuando hay problemas, sentarse en una mesa de diálogo es el mejor escenario, pero que esa mesa de diálogo sea realmente escuchar de ambas partes. Hay una sociedad estratégica: Cisterneros y Estado boliviano y lo que necesita el pueblo es certidumbre".

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