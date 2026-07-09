CPS Santa Cruz denuncia centralización de procesos en La Paz y alerta demoras para pacientes

La Caja Petrolera de Salud (CPS) Regional Santa Cruz denunció que una resolución administrativa emitida por la Oficina Nacional pretendía trasladar a La Paz procesos que actualmente son atendidos desde la administración cruceña.

El director de la CPS Santa Cruz, Rómulo Clavo, afirmó que la medida generó sorpresa y rechazo porque, según explicó, afectaría la capacidad de respuesta regional ante necesidades urgentes de los asegurados.

“El paciente no puede esperar. El paciente necesita atención inmediata”, sostuvo Clavo al advertir que los procesos podrían demorarse o incluso quedar paralizados si deben ser gestionados desde La Paz.

“Santa Cruz conoce su propia problemática”

Clavo señaló que la administración regional conoce de cerca las necesidades institucionales, técnicas y administrativas de los pacientes en Santa Cruz.

Por ello, cuestionó que decisiones y trámites vinculados a la atención médica sean trasladados a una instancia central, especialmente cuando existen requerimientos que necesitan respuesta inmediata.

“Somos una regional autónoma en las decisiones. Conocemos la problemática institucional y somos los llamados a buscar soluciones en la región”, afirmó.

La autoridad informó que sostuvo una reunión con el administrador nacional de la CPS, a quien expuso el rechazo de Santa Cruz a la resolución.

Según Clavo, el administrador se comprometió a trabajar en la modificación o anulación de la disposición, aunque hasta el momento de la conferencia la medida todavía no había sido formalmente revertida.

Trabajan para dejar sin efecto la resolución

La CPS Regional Santa Cruz aseguró que se encuentra realizando gestiones para que la resolución quede sin efecto.

El director regional reiteró que no aceptarán que procesos vinculados a la atención de pacientes sean administrados bajo un esquema centralista.

“No aceptamos en ningún momento ser manejados por el centralismo”, remarcó.

Comité Pro Santa Cruz respalda el reclamo

El presidente del Comité Pro Santa Cruz expresó su respaldo a la administración regional y cuestionó el intento de concentrar decisiones de salud en La Paz.

La institución cívica sostuvo que, en temas sanitarios, los trámites y respuestas no pueden depender de procesos burocráticos que se realicen lejos de la región.

“En salud, todo es para ayer”, manifestó el representante cívico al señalar que cualquier demora puede afectar directamente a los pacientes.

También cuestionó las condiciones actuales del sistema de salud y afirmó que existen reclamos por falta de medicamentos, recursos y condiciones adecuadas para el personal médico.

Mira la programación en Red Uno Play