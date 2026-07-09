Bajaron los casos de carbonilla, pero la crisis mecánica podría durar hasta seis meses más

Los casos de vehículos que ingresan a talleres mecánicos por problemas relacionados con la acumulación de carbonilla disminuyeron en un 60%, según especialistas del sector. Sin embargo, advierten que la problemática persistirá durante varios meses más.

Aún con el descenso de casos, se atienden problemas mecánicos

El mecánico Fernando Alvarado explicó que la reducción en la cantidad de motorizados con fallas no significa que el problema haya sido superado, sino que muchos vehículos permanecen estacionados por la falta de combustible y aún no presentan las averías derivadas de esa situación.

"Calculamos que este problema se mantendrá entre cinco y seis meses más", señaló.

El especialista recomendó a los propietarios realizar revisiones preventivas mediante diagnósticos especializados para detectar la presencia de carbonilla y evitar daños mayores en el motor.

Precio de aditivos

En paralelo, comerciantes informaron que el precio de los aditivos utilizados para la limpieza del sistema de combustible bajó casi un 50 % respecto a los niveles registrados durante el momento más crítico de la demanda. Asimismo, indicaron que las ventas de estos productos también disminuyeron debido a la mayor oferta disponible en el mercado.

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