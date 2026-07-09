DELAPAZ repone poste derribado tras accidente de micro en una pendiente de La Paz

Un micro de transporte público sufrió una presunta falla en los frenos y terminó impactando contra dos viviendas, una camioneta y un poste de electricidad en la zona de San Pedro de La Paz, provocando cuantiosos daños materiales.

Reposición de poste de luz

El impacto destruyó parte del muro de una vivienda y derribó un poste de electricidad, lo que obligó a personal de la Empresa Distribuidora de Electricidad La Paz a realizar trabajos de reposición y restringir temporalmente la circulación vehicular en la calle Capitán Castrillo, entre la avenida 20 de Octubre y la Cañada Strongest.

De acuerdo con el conductor, el vehículo retrocedió sin control debido a la pendiente de la vía y, para evitar una colisión con otros motorizados, desvió la trayectoria hacia el costado izquierdo, donde terminó chocando contra las viviendas.

"Por no chocar con los vehículos de atrás me fui a la izquierda. No había otra opción", declaró.

Pese a que el motorizado transportaba pasajeros, el hecho no dejó personas heridas. Personal de Tránsito inició las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.

Los vecinos señalaron que no es la primera vez que ocurre un accidente en ese sector debido a la pronunciada pendiente y solicitaron modificar el recorrido de la línea de transporte para evitar nuevos hechos similares.

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