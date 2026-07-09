"Tenía cuatro fusiles": Dueño de maletas con armas se encuentra prófugo; Policía activa plan de búsqueda

El personal del Grupo Especial de Seguridad Aeroportuaria (GESPA) del aeropuerto internacional de Viru Viru detectó un cargamento de contrabando de alta peligrosidad oculto en el equipaje de un pasajero, de acuerdo a lo que mencionó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. En este sentido, informó que la Policía activó de inmediato un plan de búsqueda intensiva para dar con el paradero del dueño del cargamento bélico.

"Existen dos detenidas y una persona prófuga, que es el señor Adrián H. S., que es el que ha llegado con el equipaje desde los Estados Unidos. Esta es una investigación en curso, se están haciendo los allanamientos correspondientes, se está tras el señor Adrián H., pero queremos dar a conocer este hecho para que la opinión pública se encuentre informada”, concluyó Oviedo.

Además, detalló que “el 9 de julio del 2026, a horas 11 de la mañana aproximadamente, personal del GESPA se comunicó con personal de la Felcc de Satélite Norte, indicando que el ciudadano Adrián H. S. llegó de viaje procedente de Estados Unidos el 7 de julio del 2026, con tres equipajes de mano, los mismos que contendrían aparentemente, repuestos de vehículos, por lo que se quedarían retenidos para que se apersone a cancelar el pago del arancel aduanero correspondiente”.

La revisión obligatoria del equipaje retenido cambió drásticamente el rumbo de lo que parecía una simple situación aduanera de rutina.

Respecto al hallazgo, la autoridad gubernamental detalló que “al momento de hacer el pago, para que recogiera el equipaje, a horas 9 de la mañana de hoy y una vez abiertas las maletas, se encontraron cuatro fusiles AK-47 calibre 762”.

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