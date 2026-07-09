"Se entraron como si vivieran acá": Delincuentes vacían un gimnasio en plena madrugada en Tiquipaya

Un nuevo hecho de inseguridad sacude al municipio de Tiquipaya. Durante la madrugada, dos delincuentes ingresaron a robar a un gimnasio que se encuentra en su etapa final de equipamiento. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, evidenciando el nivel de planificación de los antisociales.

El "modus operandi": Rostros cubiertos y un plan estudiado

Según muestran las imágenes de vigilancia, los dos sujetos ingresaron al promediar las 3 de la mañana. Para evitar ser identificados, utilizaron capuchas, gorros chulos y barbijos, este último elemento convertido en un recurso frecuente para ocultar sus rostros.

La investigación preliminar y la denuncia de los afectados apuntan a que el lugar ya había sido estudiado con antelación. Los ladrones ingresaron por la puerta principal del edificio sin necesidad de forzar cerraduras ni cortar candados, aprovechando que el acceso suele quedar abierto debido a que varios vecinos comparten el inmueble.

Posteriormente, avanzaron por el pasillo hasta llegar a una ventana del gimnasio que no contaba con seguro. Tras abrirla con facilidad, entraron al recinto utilizando las máquinas de cardio como peldaños para descender, dejando huellas visibles en los equipos. Incluso, se reportó el hallazgo de un cuchillo que los delincuentes habrían dejado olvidado en la parte exterior antes de ingresar.

El botín: Equipos de sonido, herramientas y pesas

Una vez dentro, los sujetos esculcaron las instalaciones cargando mochilas y se llevaron todo lo que pudieron a su paso. Entre los objetos robados se detallan:

Un equipo de sonido (parlante) completamente nuevo, recién adquirido.

Diversas herramientas de trabajo que se usaban para el montaje del lugar.

Discos, pesas y algunos equipos livianos de gimnasio.

Intentaron desmantelar y llevarse las pantallas de las máquinas de cardio, aunque sin éxito.

Vecinos y propietarios exigen mayor patrullaje

El propietario del establecimiento expresó la enorme preocupación y el perjuicio económico que este robo significa, especialmente considerando que el gimnasio aún no había sido inaugurado de manera oficial.

"Es una preocupación total. Como ciudadanos, vecinos y dueños de negocios, esto nos perjudica bastante. Tenemos mucho miedo de que se vuelva a repetir. Se entraron como si vivieran acá, en un domicilio privado, y eso es verdaderamente peligroso", lamentó el afectado.

Ante esta situación, tanto los dueños del negocio como los vecinos de la zona han solicitado de manera urgente a la Policía y a las autoridades municipales que se refuercen los patrullajes nocturnos en el sector para frenar la delincuencia. Los videos de las cámaras de seguridad ya han sido puestos a disposición de los investigadores para lograr la identificación y captura de los antisociales.

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