Presunta falla de frenos provoca accidente de un micro en La Paz

Un micro de transporte público terminó impactando contra dos viviendas y una camioneta en la zona de San Pedro, en La Paz, luego de que presuntamente sufriera una falla en los frenos mientras circulaba por una calle con pendiente.

El hecho se registró cerca de las 09:15 de la mañana de este miércoles, en la calle Capitán Castrillo, entre la avenida 20 de Octubre y la Cañada Strongest.

El conductor atribuye el hecho a una falla mecánica

Según el conductor, el vehículo comenzó a retroceder sin control y, para evitar chocar contra otros motorizados, decidió dirigir el micro hacia un poste.

“Por no chocar con los movilizados de atrás, me fui a la izquierda a clavarme al poste, no había otra opción”, relató el chofer.

El conductor aseguró que el micro transportaba pasajeros al momento del accidente, aunque en poca cantidad. Pese a la fuerza del impacto, no se reportaron personas heridas.

Daños en viviendas y vehículo

El accidente dejó cuantiosos daños materiales. Una de las viviendas perdió parte de su muro, otra presenta rajaduras en pilares principales y una camioneta que se encontraba en el lugar también resultó afectada.

“En la mía, que es la más larga, los pilares principales están rajados; y la vivienda de mi vecino se ha llevado todo el muro”, señaló uno de los afectados.

El impacto también derribó un poste de energía eléctrica, que quedó partido en varios fragmentos, generando preocupación entre los vecinos por la cantidad de cables que quedaron descolgados sobre la vía.

Corte de energía y trabajos de reparación

Personal de la empresa eléctrica llegó al lugar para realizar trabajos de reparación y reposición del poste dañado. De manera preventiva, se cortó el suministro eléctrico en la calle Capitán Castrillo para evitar nuevos accidentes.

En el sector se desplegaron grúas y al menos tres vehículos de apoyo para recoger cables, retirar restos de concreto y restablecer el servicio.

Vecinos piden cambiar la ruta

Vecinos de la zona denunciaron que esta no sería la primera vez que ocurre un accidente en ese sector y pidieron modificar la ruta de la línea de micros debido a la pronunciada pendiente de la calle.

Señalaron que el paso constante de vehículos de transporte público representa un riesgo para viviendas, peatones y otros conductores.

Mira la programación en Red Uno Play