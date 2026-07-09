Sedes anuncia desparasitación de animales y menores en Lago Titicaca

Tras la presencia de fasciola hepática, conocida también como talpalaco, el Servicio Departamental de Salud anunció tareas de desparasitación en animales y menores de edad en comunidades del altiplano, principalmente en zonas cercanas a las riberas del lago Titicaca.

Autoridades del Sedes indicaron que el trabajo se concentrará inicialmente en la toma de muestras y en la capacitación del personal encargado del procedimiento.

Tomarán muestras a niños

Desde la institución explicaron que se realizará la toma de muestras fecales a menores de edad para su análisis en laboratorio. Cada niño deberá entregar tres muestras, que serán procesadas mediante la metodología Kato-Katz.

“Una vez capacitado el personal en la toma de muestras, porque son heces fecales las que se deben tomar a cada niño, tres muestras, se hace todo un procesamiento mediante una metodología que se llama Kato-Katz”, señalaron.

Resultados se conocerán en agosto

El Sedes informó que los resultados de laboratorio, tanto en niños como en animales, se conocerán entre mediados y finales de agosto.

Con esos datos, las autoridades podrán establecer la prevalencia del parásito en las comunidades y definir las acciones sanitarias correspondientes.

“Hasta mediados o finales de agosto vamos a poder cotejar cuál es la prevalencia en estas escuelas”, indicaron.

Prevén uso de triclabendazol

Las autoridades anunciaron que se cuenta con aproximadamente 560.000 dosis de triclabendazol, un antiparasitario específico utilizado para tratar la fascioliasis.

Con los resultados de laboratorio se definirá qué tipo de tratamiento se aplicará y en qué zonas se priorizarán las tareas de desparasitación.

Qué provoca este parásito

Según la explicación médica, la fasciola hepática puede alojarse en el hígado, los conductos biliares y la vesícula biliar tras el consumo de agua o vegetales contaminados con larvas del parásito.

Entre los síntomas que puede provocar están dolor abdominal intenso, fiebre, malestar general, coloración amarillenta en la piel y los ojos, orina oscura, náuseas y vómitos.

“Cuando ingresa se ubica en las vías biliares, en los conductos que salen del hígado hacia el intestino, en la vesícula biliar”, explicó el médico consultado.

Recomiendan acudir al médico

Especialistas señalaron que, si el dolor abdominal no cede con medicamentos comunes, la persona debe acudir a un centro de salud para una evaluación médica y estudios complementarios.

También recomendaron lavar bien los alimentos, consumir agua segura y tener cuidado con la manipulación y cocción de productos de origen animal.

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