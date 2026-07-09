“No retiraré el proyecto; lo mejoraré”, afirma Lluta sobre la nacionalización de autos 'chutos'

El diputado Armin Lluta descartó retirar el proyecto de ley que propone la nacionalización de vehículos indocumentados y, por el contrario, anunció que la iniciativa será fortalecida mediante mesas técnicas y un proceso de socialización con distintos sectores.

La postura del legislador surge luego de que la Alianza Libre solicitara a los diputados de esa bancada que impulsan la propuesta retirar el proyecto, al asegurar que la iniciativa no responde a la línea política de esa organización.

La diputada de Libre, Lissa Claros, afirmó que los proyectistas deben dar un paso al costado.

“No, creo que tienen que retirar los diputados que han firmado el proyecto de ley. Tenemos entendido que son dos diputados”, sostuvo.

Claros advirtió que, si los legisladores no comparten la posición de la alianza, deberían renunciar a su curul.

“Si no quieren ya trabajar con la Alianza Libre, tienen las puertas abiertas, renuncian a su curul y pueden hacer lo que se les apetezca. Esto es una barbaridad, es inaceptable que legisladores que deberían defender la legalidad y la Constitución presenten proyectos de legalizar”, manifestó.

Frente a estas declaraciones, Lluta ratificó que la propuesta continuará su curso legislativo y aseguró que responde a un compromiso asumido con sus electores.

“Pero nosotros en ningún momento vamos a retirar, mejor vamos a mejorarlo, vamos a ampliar, más al contrario, vamos a hacer las mesas técnicas y sobre todo empezar a socializar y empezar a dialogar”, afirmó el diputado.

Asimismo, explicó que, al haber sido elegido como diputado uninominal, considera que su principal compromiso es con la población que lo llevó al cargo.

“Soy uninominal. Si bien la bancada tiene ese criterio, los respeto. Lo respeto, pero yo me debo al pueblo donde he sido elegido”, concluyó.

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