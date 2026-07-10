El Parque Tunari bajo fuego: Dos incendios reavivan el debate por la falta de derecho propietario de los municipios

El Parque Nacional Tunari volvió a ser escenario del fuego este jueves, luego de que se registraran dos incendios forestales en el sector de la torrentera Pintumayu. Si bien las llamas fueron sofocadas a tiempo por los bomberos forestales del municipio de Cercado y otras unidades de emergencia, el incidente ha vuelto a poner sobre la mesa una cruda realidad: la Alcaldía está de manos atadas para reforestar y proteger eficazmente este pulmón ecológico debido a un vacío legal sobre la propiedad de la tierra.

El reporte de los incendios en Pintumayu

El primer foco de calor se detectó alrededor de las 8:00 de la mañana en una franja de seguridad de los ramales de la torrentera Pintumayu. Las brigadas de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de Cochabamba lograron controlar la situación tras dos horas de intenso trabajo. Sin embargo, poco después, un segundo incendio se activó en la misma zona.

En total, ambos siniestros afectaron una superficie aproximada de 2,000 metros cuadrados, consumiendo principalmente arbustos y pajonales. Dennis Rosales, representante de la UGR Cochabamba, detalló la situación:

"Aproximadamente a las ocho de la mañana hemos presentado un foco de calor (...). Se ha afectado menos de mil metros cuadrados de arbustos y pajonales, por lo cual este incendio se ha controlado alrededor de dos horas. En este momento tenemos otro incendio también en la franja de seguridad de la torrentera Pintumayu. Nuestros bomberos forestales se encuentran en el lugar ya controlando el mismo."

Según los informes preliminares, ambos incendios fueron provocados por quemas de comunarios (chaqueos) que se salieron de control, aunque hasta el momento no se ha logrado identificar a los responsables. En lo que va del año, el municipio ya ha atendido cuatro incendios forestales, acumulando una afectación total que no supera las 200 hectáreas.

Rosales lanzó una advertencia extendida a los habitantes del sector: “Evitar hacer cualquier tipo de quema de material combustible o los chaqueos, ya que por los fuertes vientos y la topografía que se tiene en el Parque Nacional Tunari, estos pueden salir de control fácilmente e ingresar a la masa boscosa”.

Sin derecho propietario: El freno a la reforestación

Más allá de la oportuna respuesta de los bomberos, el trasfondo del problema radica en las limitaciones legales que enfrentan los gobiernos locales. Desde la Alcaldía de Cochabamba señalaron que no tienen la potestad legal ni siquiera para plantar un pino dentro del Parque Tunari, debido a que el municipio no cuenta con el derecho propietario de los terrenos, los cuales figuran actualmente como comunitarios.

Wilson Espinoza, director de Bienes Municipales, lamentó que un cinturón ecológico tan vital se encuentre en el descuido por trabas burocráticas y normativas:

"Hemos revisado en todo lo que es el tema del INRA, el tema del derecho propietario. Es lamentable, ninguna parte del Estado en sus tres niveles tenemos derecho propietario. Deberíamos de promover ahora, cuando vemos la desgracia ecológica que se comete constantemente, de que a través del gobierno nacional se proyecte una ley, se saque títulos en favor de los municipios."

La propuesta de los municipios:

Intervención del INRA: Que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) defina la situación legal de los terrenos.

Ley Nacional: Impulsar una normativa del Gobierno central que otorgue títulos propietarios a cada municipio dentro de su jurisdicción.

Competencia directa: Permitir que las alcaldías ejecuten de forma autónoma programas de preservación, mantenimiento, reforestación y protección activa.

Mientras no se definan estas políticas de prevención y competencias legales, el Parque Nacional Tunari continuará expuesto a la vulnerabilidad de la temporada seca, donde los chaqueos irresponsables amenazan constantemente con transformarse en desastres ambientales de magnitud.

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