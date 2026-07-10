MasterMeat 2026: El evento clave que busca incrementar la capacidad productiva con miras al mercado mundial

La primera versión del encuentro internacional ‘Master Meat’ Nutriendo Bolivia arrancó en las instalaciones de Fexpocruz, en Santa Cruz, consolidándose como el epicentro del debate pecuario. Unos 600 productores ganaderos, lecheros y porcicultores de todo el país se reúnen en este espacio estratégico para intercambiar experiencias comerciales.

Innovación técnica en reproducción y genética

El evento se desarrolla durante dos intensas jornadas enfocadas en mejorar los rendimientos productivos mediante talleres de alto nivel. Los asistentes participan en salones especializados que abordan las últimas tendencias y descubrimientos en nutrición animal, genética avanzada y reproducción.

Remy Montaño, organizador del evento, destacó el éxito de la convocatoria y la pertinencia de las temáticas elegidas para esta edición.

“Hemos creado esta primera versión del ‘Master Meat’, donde durante dos días vamos a estar aquí compartiendo y hemos superado los 600 productores ahora que están reunidos. Dentro de los salones hay temas específicos de nutrición, genética, reproducción, que justamente es lo que los ganaderos están en busca hoy”, afirmó.

Mirada internacional y seguridad alimentaria

El encuentro captó la atención de la comunidad internacional al contar con la participación activa de representantes de la FAO, de acuerdo a lo que indica Montaño. En este sentido, remarcó que estos delegados del organismo global resaltaron el enorme potencial de los sectores productivos bolivianos y su rol en la economía regional.

Montaño enfatizó la urgencia de elevar los volúmenes de producción local sin descuidar el consumo interno. “Entonces hay mercado, pero tenemos que tener la suficiente capacidad productiva de responder a esos mercados, pero también sin descuidar el mercado nacional. Y lo que queremos mostrar en un solo sitio es que los productores tienen una gran oportunidad de no solamente proveer alimento o proteína animal a Bolivia, sino que hay mercados internacionales y que tenemos la capacidad de producirla y tenemos la calidad genética para hacerlo”, concluyó el organizador.

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