El Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquitos puso en marcha un registro excepcional de cinco días hábiles para mototaxistas independientes y libres, tras dos semanas de debate social y una jornada de mesas técnicas con distintos sectores. La disposición fue oficializada mediante una Resolución Administrativa firmada por el alcalde Juan Diego Caballero Saavedra.

El asesor jurídico del municipio, Rodolfo Guerrero Sánchez, explicó que la medida permitirá la inscripción formal de personas que prestan el servicio de manera independiente. Aclaró que se trata de una decisión temporal y extraordinaria que tiene fines de control administrativo, mientras continúa el análisis técnico y jurídico de la Ley Municipal N.º 173 de Transporte y Tránsito Urbano, vigente desde el 8 de marzo de 2023.

Los interesados deberán presentar fotocopia de su cédula de identidad y licencia de conducir vigentes, dos fotografías personales, una fotografía de la motocicleta y acreditar el uso de un chaleco negro, al que el municipio incorporará un logotipo institucional durante el registro.

Quienes concluyan el trámite recibirán una credencial oficial y deberán cumplir una serie de obligaciones, entre ellas portar permanentemente la documentación y la credencial, utilizar el chaleco reglamentario durante la prestación del servicio y operar únicamente dentro de la jurisdicción de San José de Chiquitos.

San José implementa medida para regularizar a mototaxistas libres

La resolución también establece que los transportistas registrados deberán abstenerse de promover actos de violencia, bloqueos, amenazas o cualquier acción que altere el orden público o genere conflictos con las asociaciones de mototaxistas. El control estará a cargo de la Dirección de Tráfico y Transporte, en coordinación con la Unidad de Gestión de Riesgos, Seguridad Ciudadana y la Policía Boliviana.

El alcalde Juan Diego Caballero Saavedra afirmó que la decisión busca equilibrar el derecho al trabajo con la seguridad de los usuarios y el orden en el transporte.

"San José es la casa grande de todos, todos pueden trabajar y llevar el sustento a sus hogares, pero en la medida del respeto, de un buen servicio y de que nos ayudemos entre todos", expresó la autoridad.

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