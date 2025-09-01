Accidente fatal en San José de Chiquitos: video revela los últimos instantes de Juan Pablo Zeballos

Estos fueron los últimos minutos de vida de Juan Pablo Zeballos, quien falleció tras un grave accidente vehicular ocurrido en la carretera San José-San Ignacio, cerca de un peaje en construcción. El accidente dejó también herido a su hermano Ronald, ambos de la comunidad de Quituquiña.

El incidente ocurrió alrededor de las 19:00 del sábado, cuando el vehículo en el que viajaban volcó a un costado de la carretera, quedando con las ruedas hacia arriba. La zona estaba señalizada para circular con precaución, pero el accidente provocó un caos inmediato.

Ambos hermanos fueron trasladados al hospital municipal de San José de Chiquitos. Mientras Ronald permaneció bajo atención local, los médicos determinaron que Juan Pablo necesitaba estabilización e intubación, por lo que se solicitó su traslado de emergencia a Santa Cruz de la Sierra.

El proceso se vio gravemente afectado por deficiencias en el hospital. La ambulancia disponible carecía de combustible, lo que obligó a los familiares a cubrir Bs 1.200 para poder iniciar el traslado. Además, se reportó que el tubo de oxígeno no estaba conectado correctamente, poniendo en riesgo la vida de Juan Pablo.

A pesar de los esfuerzos de familiares y amigos, Juan Pablo Zeballos falleció durante el viaje hacia Santa Cruz. Su cuerpo fue trasladado a la morgue de la Pampa de la Isla, donde los familiares buscan retirarlo para darle cristiana sepultura.

La comunidad de Quituquiña expresó su indignación ante la falta de previsión y recursos en el hospital municipal, exigiendo que las ambulancias estén operativas y abastecidas las 24 horas.

Hasta el momento, las autoridades locales no se han pronunciado oficialmente sobre el caso ni sobre las denuncias de los familiares respecto al supuesto cobro del combustible.

