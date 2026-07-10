Quillacollo se alista para Urkupiña: Cultura, seguridad y reactivación económica marcan la agenda

El municipio de Quillacollo intensifica sus preparativos para la festividad de la Virgen de Urkupiña. Con un enfoque que combina la preservación de las tradiciones, la seguridad ciudadana y la urgencia de reactivación económica, las autoridades locales, el sector hotelero y los organizadores culturales coordinan esfuerzos para recibir a miles de feligreses.

Más de 80 grupos listos para la XXVII Entrada Autóctona

Uno de los pilares de la festividad será la vigésima séptima Entrada Autóctona, programada para el domingo 9 de agosto a partir del mediodía. El lanzamiento oficial del evento se realizará este sábado.

William Brun, representante de las fraternidades autóctonas, informó que el evento iniciará con una misa andina y la tradicional k'oa, seguidas de una comida comunitaria donde se compartirá el típico k'allu con papa wayk'u.

"Están confirmando su participación más de 80 grupos autóctonos. Llegarán los tarabucos de Sucre, residentes de Oruro y La Paz con delegaciones municipales y departamentales, además de nuestro reservorio cultural de Cochabamba, como Tapacarí y Morochata, que mantienen viva la esencia", destacó Brun. Las candidatas a Ñusta también formarán parte de este encuentro de la autoctonía boliviana, que cuenta con el respaldo de las OTB Martín Cárdenas (Sur y Norte) y la calle Pacheco.

El sector hotelero busca reactivarse tras los bloqueos

Alrededor de 55 centros de hospedaje legalmente constituidos en Quillacollo se encuentran listos para albergar a los visitantes. El sector ve en Urkupiña una oportunidad crucial para nivelarse económicamente tras haber sufrido pérdidas significativas debido a los recientes bloqueos de carreteras.

Henrry Vargas, representante de la Cámara Hotelera, admitió que, si bien por el momento no se registra un alto volumen de reservas, ya se han recibido consultas y pre-reservas de devotos procedentes de Argentina, Brasil y Chile.

"Estamos ansiosos esperando la festividad para poder reactivarnos. Como directorio estamos presionando para que todos los centros cumplan con las mejores condiciones de habitabilidad", señaló Vargas.

Seguridad y mejoras urbanas: "Ojos Vivos" y Plan Bacheo 24/7

Para garantizar la tranquilidad de los bailarines y feligreses, la Alcaldía de Quillacollo priorizará la seguridad tecnológica. Elvis Leaño, director de Cultura, anunció reuniones clave con la Policía para habilitar la totalidad de las cámaras de vigilancia ("Ojos Vivos") e instalar nuevos equipos en puntos estratégicos. "Es una preocupación del Alcalde y una solicitud de la población que ya estamos solucionando", afirmó.

En paralelo, el equipo de Obras Públicas ejecuta un Plan Bacheo 24/7 y mejoras en el sistema de luminarias a lo largo de la ruta del recorrido.

Apuesta por la promoción digital

En un giro administrativo, el municipio decidió por unanimidad suspender el tradicional viaje de promoción internacional. Los recursos económicos de dicho viaje serán redistribuidos hacia una agresiva campaña digital en redes sociales.

Debido a que los días principales de la festividad caerán en fin de semana, las autoridades prevén una llegada masiva de familias del exterior, por lo que ven fundamental centralizar la información en plataformas digitales para que los viajeros puedan planificar su estadía con anticipación.

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