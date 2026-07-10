Presunta negligencia en obra provoca fuga de gas en la avenida Bolivia

Una movilización de emergencia se registró este jueves en la intersección del sexto anillo y la avenida Bolivia de la capital cruceña, debido a una peligrosa fuga de gas domiciliario. El incidente, que fue reportado en horas de la noche por los vecinos de la zona, obligó al despliegue inmediato de los bomberos de la Policía Boliviana y del personal técnico de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El escape se originó justo al lado de un surtidor, donde una empresa realizaba trabajos de construcción y terminó perforando una cañería principal, de acuerdo al reporte de los bomberos. Indicaron que afortunadamente lograron asegurar el perímetro antes de que se produjera una chispa o explosión en el lugar.

Llamado a la responsabilidad

El encargado de bomberos confirmó que la situación fue controlada con éxito y que, "gracias a Dios, no hay heridos, no hay personal que presente alguna herida en el lugar".

Asimismo, la autoridad lanzó un fuerte llamado de atención al sector constructor señalando que "quienes construyen deben tener en cuenta que hay cañerías de gas, hay permisos para poder realizar sus trabajos, ya que si no tienen cuidado van a pasar este tipo de incidentes y van a comprometer la seguridad de la ciudadanía".

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