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Frustran intento de rapto de una menor de edad a plena luz del día

La víctima de 17 años fue interceptada en la capital cruceña, pero el rápido accionar de un transeúnte impidió que otro hombre se la lleve por la fuerza.

Ximena Rodriguez

09/07/2026 20:43

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Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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Hoy en la capital cruceña, se registró un alarmante intento de rapto contra una adolescente de 17 años. El incidente ocurrió mientras la víctima caminaba por la zona de la Radial 17 y medio, donde fue interceptada de forma sorpresiva por un sujeto desconocido que vestía ropa negra.

La emergencia no pasó a mayores gracias a la valiente y oportuna reacción de un ciudadano que transitaba por el lugar. Este testigo, al percatarse de los tirones y el forcejeo del agresor para llevarse a la menor, corrió de inmediato a auxiliarla.

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