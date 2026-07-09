Aduana Nacional revela que equipo de escaneo detectó los fusiles hallados en el aeropuerto Viru Viru

La Aduana Nacional de Bolivia informó a la opinión pública sobre la detección de partes y accesorios de armas de fuego camufladas en el equipaje de un pasajero en Santa Cruz.

De acuerdo a lo que indica el comunicado publicado por la institución, el hallazgo fue el resultado directo de los procedimientos permanentes de control que ejecuta la institución en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru para prevenir el ingreso ilegal de mercancías prohibidas o restringidas.

Además, el documento detalla que durante la inspección aduanera mediante equipos de escaneo se identificó inicialmente mercancía no declarada, por lo que se aplicó el procedimiento establecido en el Reglamento para el Despacho de Importación de Menor Cuantía. Posteriormente, al proceder con la revisión física obligatoria del equipaje del pasajero procedente de Miami, Estados Unidos, el personal aduanero dejó al descubierto las partes y piezas bélicas ocultas.

Activación de protocolos y denuncia penal

En este contexto, el comunicado remarca que se cumplió con la normativa vigente y que la institución activó de manera inmediata el protocolo correspondiente para resguardar los accesorios encontrados y puso el caso en conocimiento de la Policía Boliviana y del Ministerio Público. La Aduana Nacional aclaró explícitamente que no tiene competencia para realizar la investigación penal, sino para ejercer el control aduanero y denunciar con celeridad estos hechos que contribuyen a la seguridad del Estado.

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