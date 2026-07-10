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Cinco operativos antidroga dejan más de 600 kilos de cocaína incautados

Según el ministro de Gobierno, la incautación representa una afectación económica de aproximadamente 1,7 millones de dólares para las organizaciones del narcotráfico.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

09/07/2026 23:02

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Imagen referencial. Foto: Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.
Bolivia

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El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) ejecutó cinco operativos durante los primeros días de julio, en los que se logró el decomiso de más de 600 kilogramos de sustancias controladas.

"Estamos trabajando muy, pero muy eficiente, sin pausas y de manera intensa en la lucha contra el narcotráfico", afirmó la autoridad.

Oviedo detalló que durante estos operativos se incautaron cocaína y marihuana. Además, indicó que el golpe económico a las organizaciones criminales asciende aproximadamente a 1.702.000 dólares.

"El total de estos días, los primeros días de julio, se han incautado 618 kilogramos de cocaína, 75 kilogramos de marihuana, afectando a las redes y a los planes del narcotráfico con una suma aproximada de 1.702.000 dólares americanos", señaló.

El ministro calificó los resultados como un importante éxito para las fuerzas del orden y destacó el trabajo coordinado entre la Policía y el Ministerio Público. 

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