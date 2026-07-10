Armas en maletas: Policía investiga entorno del sospechoso principal; aprehendidas fueron trasladadas a la Felcc

La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) procedió a la aprehensión de las dos mujeres presuntamente vinculadas al caso de un equipaje que contenía armas en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz. Ambas sospechosas resultaron interceptadas de manera flagrante cuando se apersonaron a la terminal aérea con el objetivo de recoger y retirar tres maletas que habían quedado dos días antes.

Las autoridades confirmaron que el equipaje en cuestión pertenecía a un pasajero prófugo procedente de Estados Unidos, quien inicialmente evadió los controles alegando el traslado de simples repuestos de vehículos.

Traslado a celdas policiales y peritaje legal

Luego de ejecutarse el arresto en la zona de aduana, los efectivos policiales trasladaron a las dos mujeres hasta las dependencias de la Felcc, donde permanecen custodiadas a la espera de sus declaraciones informativas. En este contexto, las autoridades informaron que los investigadores evalúan el entorno del sospechoso principal, quien dejó el equipaje bajo custodia aduanera con la promesa de regresar a cancelar los aranceles correspondientes antes de darse a la fuga.

El caso dio un vuelco radical cuando la revisión física aduanera dejó al descubierto que la mercadería declarada inicialmente como autopartes consistía en fusiles. De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades hallaron en el interior de los bolsos un total de cuatro fusiles de asalto AK-47, calibre 762, los cuales ya fueron incautados y puestos bajo resguardo de las fuerzas del orden. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, ratificó que el cargamento bélico forma parte de una investigación de alta prioridad en curso, mientras se ejecutan múltiples allanamientos para capturar al ciudadano Adrián H. S.

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