“Buena suerte”: el último post de Haaland recibe apoyo internacional y en diferente idiomas

Erling Haaland está recibiendo una muestra de respaldo que cruzó fronteras luego de compartir su más reciente publicación en redes sociales. Según una publicación de TV Azteca, decenas de aficionados de diferentes nacionalidades aprovecharon el espacio para dejar mensajes de apoyo al delantero noruego antes del partido entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026.

Haaland, una de las figuras del Mundial 2026

La última publicación en el Instagram de Haaland provocó una ola de reacciones entre sus seguidores. Usuarios de diferentes nacionalidades comentaron mensajes de apoyo, cariño y aliento dejando claro el impacto intencionalidad que tiene el delantero.

De personas en la Península Arábiga hasta Brasil, han mostrado su apoyo al futbolista, con mensajes de “Brasil te apoya” o “No puedo esperar a verte noqueando a Inglaterra”, esto en espera del partido de Noruega contra Inglaterra.

Foto: Erling Haaland desde Instagram. RRSS.

Hasta la misma cuenta de YouTube comenta que "Anota goles, ahora también los hace", esto en su publicación sobre una canción.

"Haaland, soy brasileño 🇧🇷 y te apoyo. ¡Nos has traído grandes lecciones de las que mayormente distingo que la humildad, la unidad y la determinación lo es todo! Nos preocupamos y respetamos tu trabajo. ¡Nos has conquistado!", se lee en uno de los comentarios en sus posteos.

El gran desempeño de Haaland en el Mundial 2026 también se ha visto reflejado en sus redes sociales. Tras las victorias frente a Costa de Marfil, Senegal, Brasil e Irak, el delantero ha registrado un notable crecimiento en su número de seguidores, consolidándose como una de las figuras más populares del torneo.

¿Cuándo es el próximo partido de Noruega?

El próximo reto de Erling Haaland y la selección de Noruega será este sábado 11 de julio de 2026, cuando enfrenten a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026.

El encuentro, programado para las 17:00 de la tarde (hora boliviana), promete ser uno de los más atractivos de la fase, con Haaland liderando el ataque de los vikingos en busca de un histórico boleto a las semifinales.

Foto: Erling Haaland desde Instagram. RRSS.

Del otro lado estarán figuras como Harry Kane y Jude Bellingham, quienes intentarán mantener con vida las aspiraciones inglesas.

Mira la programación en Red Uno Play