Niño que predijo los terremotos en Venezuela sorprende con un mensaje sobre Shakira

En uno de sus mensajes de advertencia, Jesús López El servidor nombró a la estrella colombiana Shakira en relación a su parecido con una figura que dijo, es uno de los males que atentan contra la humanidad y que están en constante conflicto con Dios.

El servidor reveló que en su visión observó una figura aterradora: “Pude ver en un edificio o una ciudad abandonada y entro y y sucede que un ser demoníaco me ataca como un hombre con facciones de la monja”, indicó el joven quien siguió con su discurso en el que agregó:

"Me dijo el Señor que esas son las consecuencias de usar la marca de la bestia y muchas personas reaccionarán de distinta forma. Y luego vi un globin rojo con las orejas largas”.

¿Por qué El servidor habló sobre Shakira?

Jesús López publicó el mensaje previo a su reciente tiktok en el que dio cuenta de su deteriorado estado de salud provocado por tener altos índices de azúcar en su cuerpo: “Yo tuve que recaer aquí, fue a causa de una cetoacidosis que me dio por alto azúcar, eso afectó de que mis pulmones”, señaló.

Pero en el mensaje donde Jesús López El servidor habló sobre Shakira mencionó: “Luego de mostrarme su forma, él me dijo que ese demonio se alimenta de las almas de los niños que lo miran en las caricaturas o en las películas como seres indefensos”, indicó y añadió:

“Luego buscando el nombre de la forma de ese demonio me dice "Ishtar tres veces" y cuando busco fotos de ella, de esa diosa, me aparecen casi todas fotos parecidas a la cantante Shakira, y me dice el Señor que su vientre tiene la la serpiente de Pazuzu y ella junto con los de la élite comen infantes ofrecidos a Moloc para tener más juventud y poder”, señaló el joven venezolano.

¿Cuál es el estado de salud de Jesús López El servidor?

De acuerdo con el reciente video de El servidor se puede ver que están en mal estado de salud, por lo cual se acercó a sus seguidores para que puedan apoyarlo. El niño se hizo viral al predecir los dos terremotos que destruyeron a Venezuela un mes antes de que sucedieran.

La familia de Jesús López El servidor colocó un mensaje para pedir ayuda a los seguidores del niño los cuales han aumentado a raíz de la predicción atinada sobre los terremotos del 24 de junio en Venezuela cuyo saldo hasta el reciente corte de las autoridades es de 3,342 personas fallecidas y 16,740 más que resultaron heridas.

Fuente: El Heraldo de México

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