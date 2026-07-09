Vidente sorprende y revela al ganador entre Francia y Marruecos

Francia y Marruecos se preparan para un enfrentamiento decisivo por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, pero antes del pitazo inicial un pronóstico llamó la atención de los aficionados. El vidente José Fit aseguró que la selección francesa podría quedar eliminada ante el conjunto marroquí.

Según su lectura, el partido será complicado para los actuales campeones del mundo y consideró que Marruecos llega con un análisis detallado de su rival.

“Va a ser un partido complicado para Francia, no lo va a ganar. Marruecos tiene todos los diagramas, todas las mañas de Francia estudiadas. Veo que los van a sacar en cuartos, cometieron un grave error en subestimar a Marruecos”, afirmó José Fit.

El duelo entre Francia y Marruecos genera gran expectativa por la historia reciente entre ambas selecciones, luego del enfrentamiento que protagonizaron en el Mundial de Qatar 2022, cuando los franceses avanzaron a la final tras superar a los marroquíes en semifinales.

El partidazo por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 lo podrás seguir por las pantallas de Red Uno de Bolivia, además de la señal web reduno.com.bo y las plataformas digitales de YouTube y TikTok de Red Uno.

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