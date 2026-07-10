¿Noruega campeón del Mundial? La teoría viral que ilusiona a los vikingos e involucra a Japón

Las redes sociales volvieron a poner sobre la mesa una curiosa teoría durante el Mundial 2026. Miles de aficionados comenzaron a compartir una publicación que asegura que Noruega podría convertirse en la campeona del torneo debido a una supuesta coincidencia relacionada con los partidos de Japón en las fases eliminatorias.

El patrón, que circula principalmente entre seguidores del fútbol, señala que en los últimos cuatro Mundiales el equipo que eliminó a Japón terminó enfrentando al futuro campeón del certamen. En 2002, Turquía dejó fuera a Japón y luego se cruzó con Brasil, selección que levantó la copa; en 2010, Paraguay eliminó a los nipones y España terminó como campeona.

La misma teoría apunta a los Mundiales de 2018 y 2022. En Rusia, Bélgica venció a Japón y posteriormente enfrentó a Francia, que conquistó el título. Cuatro años después, Croacia eliminó a la selección japonesa y luego se midió ante Argentina, que terminó celebrando el campeonato.

Para la edición 2026, la coincidencia volvió a generar comentarios debido a que Japón fue eliminado por Brasil, pero la selección brasileña quedó fuera del torneo tras caer ante Noruega en los octavos de final. Los seguidores de esta teoría consideran que el conjunto europeo habría tomado el lugar dentro de la supuesta cadena que apunta al campeón.

Mira la programación en Red Uno Play