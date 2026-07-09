La Generación Z rompe una vieja regla: ser adulto ya no significa cumplir 18 años

Cumplir 18 años solía marcar un antes y un después: mayoría de edad, nuevas responsabilidades y el inicio de la vida adulta. Sin embargo, para gran parte de la Generación Z esa idea quedó atrás.

Un estudio realizado en Estados Unidos reveló que muchos jóvenes consideran que convertirse en adulto no depende de una fecha específica, sino de alcanzar estabilidad económica, independencia y la capacidad de asumir responsabilidades propias.

La investigación fue elaborada por la consultora Talker Research y contó con la participación de 2.000 adultos pertenecientes a cuatro generaciones: Generación Z, millennials, Generación X y baby boomers.

Según los resultados, la edad promedio en la que las personas consideran que comienza realmente la adultez es de 27 años, casi una década después de la mayoría de edad legal en muchos países.

La economía cambió la forma de entender la adultez

Uno de los principales motivos detrás de este cambio está relacionado con las dificultades económicas actuales.

Para muchos jóvenes, alcanzar metas tradicionalmente asociadas con la adultez, como comprar una vivienda, tener estabilidad laboral o sostener todos los gastos del hogar, se volvió mucho más complicado.

El estudio señala que:

71% de los encuestados considera que la vida adulta actualmente es más difícil que hace 30 años.

56% afirma que pagar sus propias cuentas es la principal señal de haber llegado a la adultez.

Cerca de los 28 años, muchos jóvenes comienzan a tomar con mayor seriedad la planificación financiera.

¿Qué significa hoy “ser adulto”?

Mientras generaciones anteriores asociaban la adultez con cumplir 18 años, conseguir empleo, casarse o formar una familia, la Generación Z pone el foco en otros aspectos.

Entre los principales indicadores de madurez destacan:

Poder pagar alquiler y servicios sin ayuda.

Tener independencia económica.

Ahorrar y planificar el futuro.

Tomar decisiones financieras propias.

Ser responsable de las consecuencias de sus decisiones.

Para muchos jóvenes, la edad dejó de ser el factor principal. La verdadera transición ocurre cuando una persona puede sostener su propio estilo de vida.

Una nueva etapa de madurez

Especialistas señalan que la idea de adultez evolucionó junto con la sociedad. El acceso más tardío a la vivienda, los estudios más prolongados y el aumento del costo de vida modificaron los tiempos tradicionales.

Esto no significa que los jóvenes rechacen las responsabilidades, sino que perciben que las condiciones actuales hacen que ciertos objetivos lleguen más tarde.

La Generación Z plantea una nueva definición: ser adulto no es cumplir una edad, sino alcanzar autonomía y capacidad para construir una vida independiente.

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