El Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026 tiene un dueño indiscutible en los corazones de los aficionados: la selección de Noruega. El combinado nórdico se ha convertido en la auténtica sensación del torneo, no solo por sus hazañas sobre el césped, sino por una celebración que ya es un fenómeno global. Tanto es así que el gigante tecnológico Google no ha podido resistirse y ha lanzado un espectacular easter egg (huevo de pascua) interactivo dedicado a Erling Haaland y a su equipo.

¿Cómo activar el truco? ¡Haz remar a los vikingos!

El funcionamiento es tan sencillo como sorprendente: si entras en el navegador y buscas la palabra “Haaland”, la pantalla se inunda de una divertida animación donde aparecen varios vikingos con el escudo de Noruega dibujado en el rostro, navegando y remando al unísono por la parte inferior de la pantalla.

Pero la sorpresa no se queda ahí, ya que se trata de una función completamente interactiva. En la pantalla aparece un gran bombo y, si haces clic o presionas sobre él, puedes marcar el ritmo de la percusión para que los remeros avancen a toda velocidad al son de tus golpes. Una genialidad interactiva que ha desatado la locura en las redes sociales, donde miles de usuarios se preguntan: "¿Ya lo intentaron?".

El origen del mito: El "remo vikingo" que hundió a Brasil

Esta animación es un guiño directo al ya famoso ritual de celebración de la selección noruega. Tras protagonizar la gran bomba del Mundial al eliminar a la todopoderosa Brasil en los octavos de final, el equipo desató la locura con una coreografía que ha dado la vuelta al planeta. Con Erling Haaland ejerciendo de "director de orquesta", todo el plantel se sentó en el césped del estadio. El delantero del Manchester City comenzó a golpear con fuerza un gran bombo y, a ese ritmo, los jugadores simularon remar con los brazos en perfecta sincronía.

La grada entera se sumó inmediatamente al movimiento antes de fundirse en un festejo desenfrenado. Este ritual nació originalmente de los propios hinchas noruegos, inspirados en la herencia de los antiguos barcos longship o drakkar que los vikingos impulsaban en el mar. Los futbolistas decidieron adoptarlo como sello de identidad, repitiendo al unísono la palabra "Ro", que significa literalmente "remar".

Jugadores de Noruega celebran este domingo, al finalizar un partido por los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Noruega en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares

Una cita con la historia ante Inglaterra

El éxito de Noruega trasciende lo viral. El equipo clasificó como segundo en el durísimo Grupo I (compartido con Francia, Senegal e Irak), pasó por encima de Costa de Marfil en dieciseisavos (1-2) y despachó a Brasil en octavos (1-2).

Este sábado, 11 de julio, a las 23:00 horas, Noruega se verá las caras contra Inglaterra en los cuartos de final. Se trata de un partido histórico, ya que es la primera vez que el país alcanza esta ronda en una Copa del Mundo, superando sus límites históricos de Francia 1938 y Francia 1998. Gran parte de la culpa la tiene un Haaland en estado de gracia absoluto: el "Androide" ya suma 7 goles en apenas 4 partidos, pisándole los talones a Leo Messi, que lidera la tabla de goleadores con 8 tantos para Argentina.

La mesa está servida para los cuartos de final. Mientras el mundo del fútbol espera el trascendental choque contra Inglaterra, millones de personas ya calientan el partido desde sus pantallas marcando el ritmo del tambor vikingo en Google. Y tú, ¿ya hiciste remar a Haaland?

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