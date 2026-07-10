La Paz: Trabajo descarta ampliar feriado de 16 de julio tras más de 50 días de bloqueos

El Gobierno descartó ampliar el feriado departamental del 16 de julio al viernes 17 y confirmó que la jornada no laborable se limitará únicamente al jueves, en conmemoración de la Gesta Libertaria de La Paz.

No se ampliará feriado departamental

El ministro de Trabajo, Williams Bascopé, explicó que no existe la posibilidad de declarar un feriado puente debido a que la medida no está contemplada en la normativa vigente y porque el país necesita continuar con la reactivación de sus actividades económicas.

"Hemos tenido 53 días de bloqueo. Necesitamos reactivar el aparato productivo y respetar la normativa vigente", afirmó la autoridad.

Bascopé recordó que el calendario de feriados y fines de semana largos ya fue establecido mediante decreto supremo, por lo que no corresponde modificarlo.

Asimismo, señaló que el 16 de julio es un feriado de carácter departamental para La Paz, mientras que el resto del país deberá continuar desarrollando sus actividades habituales el viernes 17 de julio.

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