Robot patea por accidente a un niño durante un espectáculo y el video se hace viral

Un video que se viralizó en redes sociales muestra el momento en que un robot humanoide se aproxima demasiado a los asistentes durante una presentación de artes marciales en un parque de atracciones de Urumqi, en la región china de Xinjiang.

En medio de una coreografía de combate, el robot realizó un giro y lanzó una patada que terminó impactando en el abdomen de un niño. El menor cayó inmediatamente al suelo, mientras los asistentes reaccionaban con preocupación.

El dispositivo fue identificado como un modelo Unitree G1, un robot humanoide de aproximadamente 35 kilos que era operado a distancia para ejecutar movimientos programados durante el espectáculo.

Según reportes de medios locales, el niño no sufrió heridas de gravedad. Sin embargo, el incidente generó críticas por la cercanía entre el robot y el público, además de la falta de barreras de seguridad alrededor del área de presentación.

Tras lo ocurrido, el parque suspendió el show tecnológico y la madre del menor presentó una denuncia ante las autoridades. La familia cuestionó la reacción del personal y pidió que se investiguen las condiciones de seguridad con las que se realizaba la actividad.

El caso reavivó el debate sobre el uso de robots humanoides en espacios abiertos y eventos masivos. Aunque estas máquinas están diseñadas para realizar tareas cada vez más complejas, el incidente evidenció los riesgos que pueden surgir cuando interactúan demasiado cerca de personas, especialmente de niños.

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