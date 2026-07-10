Dejó Perú y encontró una nueva oportunidad en Bolivia: la historia de Lucero Serpa

A sus 22 años, la tiktoker peruana Lucero Serpa tomó una decisión que cambió por completo su vida: dejar Perú y comenzar una nueva etapa en Bolivia.

La joven creadora de contenido se instaló en Santa Cruz de la Sierra, ciudad donde encontró nuevas oportunidades laborales y una comunidad que, según cuenta, la recibió con mucho cariño.

Aunque reconoce que la distancia de su familia es uno de los aspectos más difíciles de vivir fuera de su país, Lucero mantiene la mirada puesta en sus metas y en el crecimiento de sus proyectos personales.

Desde Bolivia, continúa fortaleciendo su presencia en TikTok, donde comparte momentos de su día a día, experiencias como extranjera y contenido que conecta con miles de seguidores.

Además, la influencer trabaja en colaboraciones con negocios locales, una oportunidad que le permite abrirse camino en el mundo digital y demostrar que las redes sociales también pueden convertirse en una puerta hacia nuevos desafíos.

Lucero asegura que su llegada a Santa Cruz no solo significó un cambio de ciudad, sino también una apuesta por su futuro. Con esfuerzo, constancia y una comunidad que la acompaña, la joven peruana busca seguir creciendo lejos de casa, pero cada vez más cerca de sus sueños.

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