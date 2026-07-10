"¡Aguante Messi!": un niño rompió el protocolo en un acto escolar y se volvió viral

Lo que parecía ser un tradicional acto por el Día de la Independencia de Argentina terminó regalando uno de los momentos más simpáticos y comentados de las redes sociales. Un estudiante sorprendió al público al salirse del libreto y cerrar su discurso con un apasionado aliento a Lionel Messi y a la Selección Argentina.

El niño, caracterizado como un prócer argentino, comenzó su intervención siguiendo el guion previsto para la conmemoración del 9 de Julio.

"Sí, somos independientes, somos libres de España, libres para decidir nuestro propio destino", expresó frente a sus compañeros, maestros y familiares.

Un final inesperado

Tras recordar la importancia de la independencia y destacar el orgullo por los símbolos patrios, el estudiante cambió por completo el tono de su discurso.

Con entusiasmo, levantó la voz y exclamó: "¡Vamos, Argentina, aguante la Selección, aguante Messi, vamos por la cuarta!", en referencia al Mundial 2026 que disputa el combinado dirigido por Lionel Scaloni.

La inesperada arenga tomó por sorpresa a los asistentes, quienes respondieron con aplausos, risas y ovaciones.

El video conquistó las redes

El momento fue grabado por algunos de los presentes y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la espontaneidad del niño y la pasión que despierta la Selección Argentina en plena Copa del Mundo.

La divertida escena se convirtió en uno de los videos más compartidos del día, al combinar el espíritu patriótico de la fecha con la ilusión de los argentinos por conquistar un nuevo título mundial.

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