¿Viaje de fin de semana? No salga sin revisar estas carreteras: hay cierres, desvíos y restricciones

Las maletas pueden estar listas, pero antes de encender el motor hay una advertencia importante para quienes planean viajar este viernes 10 de julio: varias rutas de la Red Vial Fundamental presentan restricciones, desvíos y un cierre total por inundación.

De acuerdo con los reportes de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), gran parte de las carreteras del país se encuentra habilitada. Sin embargo, existen puntos críticos en La Paz, Santa Cruz y Pando que podrían cambiar por completo el recorrido de los viajeros.

El principal foco de alerta se encuentra en Santa Cruz. El tramo San Lorenzo–Salinas continúa totalmente cerrado debido a una inundación en inmediaciones del puente San Miguelito. La recomendación es clara: no utilizar esta vía hasta que las autoridades informen su rehabilitación.

También en Santa Cruz, el tramo Bermejo–La Angostura tiene paso restringido por trabajos de conservación vial. La circulación está limitada de lunes a viernes, entre las 08:00 y 11:30, y de 14:00 a 17:30. Quienes necesiten transitar por el sector deben organizar sus horarios para evitar quedar varados o enfrentar demoras.

En La Paz, el tramo Puente Chaco–Puente Villa mantiene restricciones por trabajos de mantenimiento. El paso vehicular está limitado de lunes a sábado, de 08:00 a 12:00 y de 13:30 a 18:00. Las autoridades recomiendan respetar la señalización y seguir las instrucciones del personal desplegado en el lugar.

Mientras tanto, en Pando, el tránsito continúa habilitado, pero con desvíos en dos sectores. En el tramo kilómetro 185–La Floresta, los vehículos deben utilizar rutas alternas debido a trabajos de construcción. Una situación similar se registra en el tramo Conquista–El Sena, donde existen desvíos por labores de mantenimiento.

El flujo de viajeros suele aumentar durante las vacaciones de invierno y cualquier cambio en la carretera puede generar filas, retrasos y recorridos inesperados. Por ello, se recomienda revisar el estado de las rutas antes de salir, verificar las condiciones del vehículo y cargar combustible con anticipación.

Un viaje seguro comienza antes de llegar a la carretera. Consultar la transitabilidad puede marcar la diferencia entre disfrutar el descanso o quedar detenido en medio del camino.

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