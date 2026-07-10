Venta de gas en distribuidoras se normaliza, pero persiste la escasez en los barrios

La venta de gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas, en la capital cruceña, comenzó a mostrar señales de normalización en una distribuidora ubicada sobre la avenida Santos Dumont, a la altura del sexto anillo, donde este viernes ya no se observaron las extensas filas que se registraban en días anteriores.

Sin embargo, la situación en los barrios continúa siendo diferente. Vecinos aseguraron que los camiones repartidores dejaron de recorrer las zonas desde hace varios meses, obligando a las familias a trasladarse hasta las distribuidoras para conseguir una garrafa.

"Hace varios meses que no llevan a los barrios los camioncitos. Si llegan, solo entregan a restaurantes y negocios; a las tiendas ya no venden, por eso tenemos que venir a buscarnos cómo llevarnos", relató un vecino mientras adquiría una garrafa.

Otro usuario señaló que actualmente existe un mayor control en la venta del producto para evitar compras masivas. "Antes llegaban con 20 o 30 garrafas; ahora está un poco más controlado", comentó.

Las quejas también apuntan a que en varias zonas no solo falta el GLP en garrafas, sino que también existen problemas con el suministro de gas domiciliario.

"No hay gas; no está llegando. Los camiones distribuidores ya no pasan por el barrio y el gas domiciliario también está cortado en esta zona sur", denunció otro vecino.

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