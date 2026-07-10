¡Carne de pollo y cerdo a bajo costo! Mercados alteños brindan ofertas a la población

Los precios de la carne de cerdo y de pollo registran una reducción en los mercados de El Alto, luego de la normalización del abastecimiento tras el levantamiento de los bloqueos que afectaron el transporte de alimentos.

Carne de cerdo hasta en Bs 30 el kilo

En la calle 5, uno de los principales centros de comercialización de carne de cerdo, comerciantes informaron que los cortes más económicos se ofrecen desde Bs 28 el kilo, mientras que la pierna y el brazo se comercializan a Bs 30, la chuleta entre Bs 30 y Bs 32, y la costilla a Bs 35.

"Durante los bloqueos estaba a 65, 60 y 55 bolivianos. Poco a poco ha ido bajando", explicó una vendedora.

Las amas de casa destacaron la disminución de precios y aprovecharon para realizar sus compras. Algunas señalaron que el descenso permite adquirir mayores cantidades de carne para el consumo familiar.

De Bs 60 a Bs 16 el kilo de pollo

En el mismo mercado, el kilo de pollo se comercializa en Bs 16, un precio inferior al registrado durante las semanas de escasez. Comerciantes atribuyen la rebaja al incremento en el ingreso de producto desde las granjas y distribuidoras.

Los vendedores esperan que el abastecimiento continúe regularizándose para mantener estables los precios de los alimentos de mayor consumo.

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